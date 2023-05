A dívida pública totalizava no final de março deste ano cerca de 279,3 mil milhões de euros, mais 6,7 mil milhões comparativamente ao final de dezembro de 2022. Foi registado um aumento ao ritmo de mais de 74 milhões de euros por dia.



Os dados divulgados ontem pelo Banco de Portugal (BdP) para o primeiro trimestre deste ano sinalizam uma subida do défice do Estado para 114% do Produto Interno Bruto (PIB), ainda assim um crescimento ligeiro de 0,1 pontos percentuais face ao valor registado em dezembro de 2022 (113,9%).









Ver comentários