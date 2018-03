Dois anos de mandato de Marcelo com popularidade nunca vista

Presidente da República recebe 18,5 valores em 20 possíveis e é apreciado por eleitores de todos os partidos.

O estado de graça de Cavaco terminou no verão de 2009. Entre julho e outubro perdeu 5,9 pontos e caiu para valores negativos. FICHA TÉCNICA

Universo Indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.



Amostra Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 605 entrevistas efetivas: 288 a homens e 317 a mulheres; 59 no Interior Norte Centro, 82 no Litoral Norte, 107 na Área Metropolitana do Porto, 111 no Litoral Centro, 164 na Área Metropolitana de Lisboa e 82 no Sul e Ilhas; 99 em aldeias, 161 em vilas e 345 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.



Técnica Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 2 e 5 de março de 2018, com uma taxa de resposta de 80,6%.



Erro probabilístico Para o total de uma amostra aleatória simples com 600 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).



Responsabilidade do estudo Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz.

Os 19 valores de média com que Marcelo Rebelo de Sousa terminou o curso de Direito, na Universidade de Lisboa, em 1971, não são uma nota do passado. Dois anos após tomar posse como Presidente da República, o Chefe de Estado mantém boas classificações, desta vez ao nível da popularidade. Marcelo é apreciado por todos os partidos, em todas as regiões do País e por pessoas de todas as idades.De acordo com o barómetro/Aximage de março, os portugueses dão 18,5 valores, numa escala de zero a 20, à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa. Nos últimos dois anos, a popularidade do Presidente valeu-lhe notas compreendidas entre os 19 valores, de outubro, novembro e dezembro de 2016, e os 17,9, de dezembro de 2017.A atuação do Presidente é aprovada pelos eleitores de todos os partidos. Até entre aqueles que admitiam não votar se as eleições fossem hoje, 89,5% dizem que o Chefe de Estado está a agir bem e dão-lhe uma nota de 18,6 valores. Sem surpresa, são os eleitores do PSD que lhe dão melhor nota (19,1 valores), mas até comunistas (17,3 valores) e bloquistas (17,4) o destacam.As mulheres são as mais satisfeitas com os dois primeiros anos desta Presidência: 92,6% das eleitoras dizem que Marcelo está a agir bem contra 83% dos homens. O sexo feminino dá 19 valores à atuação do Presidente. Os homens dão-lhe 17,9.Ao nível das idades, são os eleitores que têm entre 35 e 64 anos que estão mais satisfeitos. Olhando para as regiões, é no litoral norte que a nota do Presidente é mais elevada: 19,5 valores. Em contraponto, os eleitores de Lisboa dão-lhe 18,1 valores.Cavaco Silva arrancou o mandato em 2006 com uma nota de 16,2 valores. Quando completou dois anos de mandato, em março de 2008, foi avaliado pelos eleitores com 16 valores, menos 2,5 pontos do que Marcelo.