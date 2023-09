José Manuel Durão Barroso lançou esta sexta-feira fortes críticas à esquerda durante a apresentação do novo livro do ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva. O antigo presidente da Comissão Europeia disse que existe uma vontade de “decretar a morte cívica” de Cavaco e uma “inveja” contra o ex-chefe de Estado, devido ao seu percurso político, e acusou uma parte da esquerda de ser “intolerante e preconceituosa” com a direita.









