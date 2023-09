ERC diz que uso de imagem de outros meios por Ventura "pode configurar ação de desinformação"

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social considera que a utilização de grafismos similares ao Público e à Renascença em publicações de notícias falsas nas redes sociais pelo presidente do Chega, André Ventura, "pode configurar uma ação de desinformação".

De acordo com a deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a que a Lusa teve acesso esta sexta-feira , a manipulação de imagem e conteúdo visou "credibilizar as mensagens" partilhadas por Ventura nas redes sociais, "aproveitando o imediatismo com que se consome o conteúdo das redes sociais" e levando o público a associar a informação à imagem de órgãos de comunicação social conhecidos.

"A publicação, por André Ventura, de imagens que emulam o Público e a Rádio Renascença pode configurar uma ação de desinformação", pode ler-se na deliberação da ERC, que, embora tenha reconhecido que não tem competências diretas sobre a difusão de desinformação, salientou que "não pode deixar de advertir contra este tipo de procedimentos".