O Chega está debaixo de fogo neste arranque da legislatura que promete ficar marcada por sucessivas eleições e chumbos dos nomes indicados pelo partido de André Ventura para a vice-presidência do Parlamento. E o cordão sanitário continua a apertar com o primeiro-ministro, António Costa, a excluir o Chega das reuniões que marcou para o próximo dia 15 com todos os partidos com assento parlamentar.