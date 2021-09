A esquerda quer forçar uma descida nos preços dos combustíveis, com Bloco de Esquerda e PCP a apresentarem propostas para limitar as margens das gasolineiras.As iniciativas serão discutidas na próxima sexta-feira, no mesmo dia em que o Parlamento debate a proposta do Governo nesta matéria. Em julho, o Executivo anunciava uma lei para fixar margens das petrolíferas na gasolina, no gasóleo e no gás engarrafado, quando estas forem “inusitadamente altas”.