"Não vivemos num oásis, nem num país cor-de-rosa": Costa faz balanço positivo da 'geringonça' mas afirma que ainda há trabalho a fazer

António Leitão Amaro, do PSD, esmaga discurso de António Costa contrariando as afirmações de que o País está melhor. "O senhor tenta esconder tudo" afirma referindo-se a casos como o de Tancos."Os vossos resultados são medíocres!", afirma."O País recuperou a dignidade", afirma sublinhando que os portugueses estão melhores agora."Conseguimos, provámos que era possível fazer diferente", continua."Não vivemos num oásis, nem num país cor-de-rosa", começou ainda por sublinhar o primeiro-ministro alegando que apesar das melhorias conseguidas, "temos de continuar a trabalhar". Investir nas forças e serviços de segurança, aumentar a celeridade da justiça, melhorar a ação social escolar para universalizar o acesso a formações superiores, reduzir tempos de espera na saúde, crescer mais, melhorar emprego, e maior igualdade são os pontos focados.Foi a olhar para o futuro que governámos nesta legislatura", afirma Costa durante o seu discurso."Virámos a página da austeridade", afirma o primeiro-ministro sublinhando que nos últimos quatro anos de geringonça o País melhorou economicamente, a nível de emprego, a nível da igualdade de género e em vários pontos cujos objetivos afirma cumpridos.O primeiro-ministro abriu esta quarta-feira o debate sobre o estado da nação com saudações ao PS, Bloco, PCP e PEV pela conclusão da legislatura, considerando que derrubaram "um muro anacrónico" no sistema democrático e construíram uma maioria estável."A democracia vive das alternativas e a primeira marca desta legislatura foi a afirmação da vitalidade democrática contra o fatalismo, a inevitabilidade, a ideia que não havia outro caminho, que não havia alternativa. Em Democracia há sempre alternativas, há sempre a possibilidade de abrir novos caminhos, há sempre a liberdade de escolher, há sempre a possibilidade de fazer diferente", sustentou António Costa.Neste último debate sobre o estado da nação na presente legislatura, o primeiro-ministro defendeu que, "quando o sistema político não é capaz de gerar a mudança necessária, o impasse bloqueia as instituições, a descrença mina a confiança dos cidadãos e a Democracia cede ao populismo"."Quero por isso saudar os grupos parlamentares do PS, BE, PCP e PEV por terem ousado derrubar um muro anacrónico e assumido a responsabilidade de afirmar uma maioria parlamentar como alternativa de Governo, garantindo a mudança de política que os cidadãos desejavam e Portugal precisava. Ao contrário do que muitos previram, a maioria que constituímos provou ser estável e duradoura no horizonte da legislatura e capaz de cumprir integralmente as posições conjuntas que lhe deram consistência, de executar o Programa do Governo e de honrar os compromissos internacionais de Portugal", sustentou o líder do executivo.De acordo com António Costa, um dos aspetos mais importantes do percurso governativo na presente legislatura, "foi a previsibilidade nas políticas durante os últimos quatro anos", o que, na sua perspetiva, constituiu "um dos fatores centrais de confiança"."Os portugueses deixaram de viver no sobressalto quotidiano dos cortes nas pensões ou nos salários, na incerteza do aumento de impostos ou do encerramento de serviços, na incógnita dos orçamentos retificativos, na instabilidade do permanente conflito constitucional. Foram quatro anos a cumprir passo a passo os compromissos com os portugueses", advogou.