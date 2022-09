A Alemanha fará o possível para que se aproveitem mais as capacidades de Portugal e Espanha para concretizar os projetos relacionados com as interconexões europeias de energia, disse esta semana o chanceler Olaf Scholz, ao lado do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que foi convidado especial numa reunião do Conselho de Ministros da Alemanha, no castelo de Meseberg, perto de Berlim.









