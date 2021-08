"Estreante" Marta Temido recebe cartão de militante do secretário-geral do PS

A "estreante" Marta Temido recebeu este sábado do secretário-geral do PS, António Costa, o cartão de militante e foi protagonista de uma das maiores ovações do primeiro dia da 23.ª reunião magna do partido.

A ministra da Saúde e agora militante socialista Marta Temido foi aplaudida de pé no final da sua intervenção no primeiro dia do Congresso do PS, que decorre no Portimão Arena, Faro.

No final de um discurso centrado na urgência de reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o presidente socialista, Carlos César, anunciou que o seria o próprio secretário-geral e chefe do Governo do qual Marta Temido faz parte a entregar-lhe o cartão que 'carimba' a militância no partido.