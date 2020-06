Francisco Guerreiro sai do PAN por "divergências políticas"

O eurodeputado Francisco Guerreiro anunciou esta terça-feira que sai do PAN por "divergências políticas" com a direção do partido pelo qual foi cabeça de lista nas europeias do ano passado, mas vai manter-se no Parlamento Europeu.

"O eurodeputado Francisco Guerreiro sai do partido Pessoas-Animais-Natureza por divergências políticas com a direção e garante que continuará a defender no Parlamento Europeu os ideais pelos quais foi eleito e se rege", refere um comunicado enviado à Lusa.

O comunicado acrescenta que "as divergências que justificam o seu afastamento do PAN assentam na falta de identificação política com várias posições relevantes tomadas pelo partido no parlamento nacional, bem como com a linha política global que tem caracterizado a atuação do PAN nos últimos meses", considerando que esta tem "limitado a independência política do eurodeputado em Bruxelas".



PAN perde representação no Parlamento Europeu com saída do único eurodeputado

O PAN perde a representação no Parlamento Europeu com a desvinculação do seu único eurodeputado, Francisco Guerreiro, que passa a independente e integra o grupo dos Verdes Europeus/Aliança Livre Europeia.

Francisco Guerreiro, único eleito até hoje do Pessoas-Animais-Natureza para o Parlamento Europeu, deixa o partido por "divergências políticas" com a direção, como o afastamento de princípios fundadores e "a crescente e vincada colagem à esquerda".

O PAN conseguiu eleger, pela primeira vez, um deputado ao Parlamento Europeu nas eleições europeias de 2019, com 5,08% dos votos.

Quanto às legislativas, o partido elegeu pela primeira vez em 2015, com 1,39% dos votos, colocando André Silva, o seu porta-voz, no hemiciclo de S.Bento.

Em outubro de 2019, o PAN aumentou a representação na Assembleia da República, passando de um único representante para um grupo parlamentar de quatro deputados, correspondentes a 3,3% dos votos.