PAN diz que portugueses se identificam cada vez mais com partidos alternativos

Inês Sousa Real, da comissão política do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), afirmou que a possível eleição de, pelo menos, um eurodeputado significa que "os portugueses cada vez mais se identificam com partidos alternativos".

"Vamos aguardar os resultados finais com serenidade, mas esta projeção revela a confiança dos portugueses e que vamos ao encontro das suas expectativas", afirmou aos jornalistas a também deputada municipal do PAN em Lisboa.

Inês Sousa Real sublinhou que a "forte" votação no PAN significa que os portugueses se identificam cada vez mais com partidos alternativos aos tradicionais.



Partido poderá entrar no Parlamento Europeu com pelo menos um deputado, segundo projeção da Universidade Católica para a RTP.