"Quartel-general" do BE cheio e palmas na sala com as projeções

No "quartel-general" do BE para a noite eleitoral das europeias, no Teatro Thalia, ouviram-se palmas quando surgiram as primeiras projeções, estando a sala cheia de bloquistas, incluindo o antigo vereador na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles.

O entusiasmo entre os bloquistas é visível e quando as projeções das televisões foram anunciadas, concentravam-se todos em frente às três televisões e ouviram-se palmas perante a perspetiva de eleger dois a três eurodeputados.

Na sala onde vários nomes bloquistas aguardam os resultados, uma surpresa: o antigo vereador da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, arredado das lides políticas desde a sua demissão, no final de julho, na sequência da polémica com um prédio em Alfama.