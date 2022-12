Despenalização da eutanásia aprovada no Parlamento

a deputadas do PSD, Lina Lopes e Ofélia Ramos, e o deputado do PS Jorge Salgueiro Mendes abstiveram-se.

A lei da despenalização da morte medicamente assistida (eutanásia) foi esta sexta-feira aprovada em Parlamento.O PS, seis deputados do PSD, BE, IL, PAN e Livre votaram a favor. Chega, PCP e seis deputados do PS votaram contra, enquanto queA 29 de novembro de 2021, segunda vez que o Presidente da Républica analisou um documento para aprovação desta lei, optou por um veto em que pedia que ficassem claras as expressões "doença fatal","incurável" e "grave", que foram utilizadas no texto.