Ex-combatentes já podem adquirir passe gratuito para os transportes públicos

Os ex-combatentes já podem requerer o passe que dá direito à gratuitidade dos transportes públicos coletivos. Em comunicado, o Governo explica que o passe também se aplica às viúvas ou viúvos de antigos combatentes.Para pedir acesso é necessário preencher um requerimento de adesão que deverá ser entregue junto do cartão de antigo combatnete ou cartão de viúvo(a), cartão de cidadão ou outro título válido equivalente e ainda comprovativo de morada fiscal de residência habitual.







Recorde-se que milhares de ex-combatentes esperam há vários meses Recorde-se que milhares de ex-combatentes esperam há vários meses para que o passe, já prometido pelo Governo, fosse aprovado . Esta morosidade deve-se ao atraso na entrega do cartão do antigo combatente ou na revisão das compensações a atribuir às concessionárias pelos novos passes gratuitos.

Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto ou Comunidade Intermunicipal do concelho de residência habitual do beneficiário.