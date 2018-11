Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-PGR Joana Marques Vidal toma posse para funções junto do Tribunal Constituional

Na cerimónia, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, destacou "o elevado nível" dos magistrados que assumem novas funções.

16:47

A ex-procuradora-geral da República (PGR) Joana Marques Vidal tomou esta terça-feira posse para exercer, em comissão de serviço, funções junto do Tribunal Constitucional.



Além de Joana Marques Vidal, também tomaram esta terça-feira posse, na Procuradoria-Geral da República, o ex-vice PGR Adriano Cunha para exercer funções junto do Supremo Tribunal Administrativo (STA) e as procuradoras-gerais-adjuntas Margarida Bastos, que vai para o STA, e Conceição Esteves, vogal no conselho consultivo da PGR.



Os quatro procuradores-gerais-adjuntos que esta terça-feira tomaram posse foram nomeados pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) a 30 de outubro.



Na cerimónia, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, destacou "o elevado nível" dos magistrados que esta terça-feira assumem novas funções.



"Esta cerimónia assume uma especial relevância por assinalar o ato de tomada de posse de um conjunto de magistrados de elevado nível na hierarquia do Ministério Público", disse Lucília Gago.