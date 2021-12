O ex-militante do PS e antigo presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, vai ser o cabeça de lista de candidatos a deputados do Chega por Coimbra, anunciou esta terça-feira o partido. Ralha confessou ao CM que recebeu “um convite pessoal do líder do Chega” de quem é “amigo desde os tempos em que Ventura trabalhava como inspetor da Autoridade Tributária” e Ralha era presidente do sindicato.









Ralha desfiliou-se do PS no final de 2019 depois de ver gorada a expectativa de vir a ser deputado nas Legislativas de então.

Em Lisboa, a lista é liderada por Ventura e seguem-se os nomes de Rita Matias, Rui Paulo Sousa e Pedro Pessanha. No Porto, Rui Afonso encabeçará a lista e para número dois foi escolhido o ex-‘vice’ do Chega, Diogo Pacheco de Amorim.



Em Setúbal, a lista é composta por Bruno Nunes, Patrícia Carvalho e Carlos Medeiros. Ventura fixou ontem o objetivo de eleger entre 15 e 25 deputados e tornar-se na “terceira força política nacional”.