António Costa assumiu que a privatização da TAP não foi ponto obrigatório nas negociações com Bruxelas. "Eu expressei-me mal", disse o primeiro-ministro, esta quarta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República.



Questionado por Joaquim Miranda Sarmento, do PSD, sobre a divergência entre António Costa e o, na altura ministro, Pedro Nuno Santos, o chefe do executivo confirmou que a venda não é obrigatoria. "Efetivamente não é obrigatório no plano. Eu expressei-me mal".

Ver comentários