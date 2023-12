"Isto é um escândalo": Facebook cala André Ventura

O Facebook cancelou a conta de André Ventura. "Isto é um escândalo. A dois meses das eleições, cancelaram-me a página com mais de 300 mil seguidores", protestou o líder do Chega, em declarações ao CM.



Segundo André Ventura não foram dadas explicações para o sucedido nem apontado qualquer prazo para o levantamento da sanção. "Poderá ter sido por aquelas declarações em que disse que estamos a fechar o SNS aos nossos emigrantes e damos tudo de graça na saúde aos migrantes e refugiados, mas é apenas uma mera hipóteses, de concreto nada nos foi dito", lamentou o líder do Chega, que entretanto já fez queixa junto da Meta, a empresa de Mark Zuckerberg detentora da rede social Facebook.





"É incompreensível que uma plataforma da responsabilidade do Facebook cancele a conta de um candidato a primeiro-ministro, sem qualquer razão, a dois meses das eleições legislativas. Parece que estão a trabalhar para os socialistas e isso é inadmissível", lê-se na missiva.Esta terá sido a primeira vez que a conta de Ventura é cancelada do Facebook, ao contrário do que aconteceu no Twitter, hoje X. "Desde que mudou de dono [hoje pertence a Elon Musk] nunca mais aconteceu", concluiu o presidente do Chega, que ameaça recorrer à Justiça se o caso não for resolvido rapidamente.