Falhas e desorganização deixam eleitores irritados no momento de votar

"Hoje demora mais um bocadinho a votar”, constatou , António Costa, após exercer o direito de voto.Não foi propriamente “um bocadinho”, como disse o primeiro-ministro, mas, em muitos casos, um bocadão. As regras sanitárias para uma votação em segurança explicam, em parte, a demora de todos aqueles que este domingo se dirigiram às urnas, mas só em parte.Exatamente o mesmo que tinha sucedido a semana passada, aquando do voto antecipado. Ou seja, pouco ou nada se aprendeu, só que agora multiplicou-se o problema pelo País inteiro. Apesar do esforço de alguns voluntários em acelerar o processo, anunciando em voz alta que era possível aceder a esta ou àquela mesa, era manifesta a falta de preparação para agilizar o ato.Valeu a persistência daqueles que quiseram cumprir o dever cívico, no respeito pelas regras impostas pela pandemia, ainda que a situação tenha provocado, aqui e além, um ou outro ajuntamento, tão inevitável quanto compreensível.Valeu também o São Pedro, que se associou à festa da democracia em boa parte do território nacional, permitindo que muitos eleitores tenham saído de casa para votar e desfrutar do bom tempo que se fez sentir, carregando baterias.Era dia de alívio das restrições e os portugueses não perderam a oportunidade de aproveitar a brecha."Não é todos os dias que temos o privilégio de escolher o Presidente da República", começa por dizer o primeiro-ministro após exercer o seu direito de voto, para acrescentar de seguida que só "de quatro em quatro anos" os portugueses podem votar para escolher o chefe de Estado.Acontece que as eleições Presidenciais ocorrem a cada cinco anos. Uma gafe do líder do Governo. As eleições Legislativas, tal como as eleições Autárquicas, é que se realizam de quatro em quatro anos. Já as eleições para o Parlamento Europeu decorrem, tal como as Presidenciais, de cinco em cinco anos.O antigo Presidente da República Jorge Sampaio votou na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa. O antigo chefe de Estado, que exerceu o cargo entre 1996 e 2006, saiu sem prestar declarações aos jornalistas .O presidente do PSD, Rui Rio, votou na Escola Bom Sucesso, no Porto, com elogios à forma como o processo eleitoral foi aqui organizado. "Não é por haver eleições hoje que se vai multiplicar o vírus", disse.O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, voltou a defender que as Presidenciais deviam ter sido adiadas, em virtude da crise pandémica. Uma questão de "bom senso", considerou.