Fernando Medina e Rui Rio envolvem-se em picardia após polémica de casas com portas a mais de um metro do chão

"A Câmara de Lisboa bem pode ser motivo de orgulho para qualquer português… que simpatize com os padrões de rigor do terceiro mundo", escreveu Rio.



Obrigado, Dr. Rui Rio, por mais uma vez chamar a atenção para os problemas que preocupam os portugueses. Informo que as casas são da GNR, estão desocupadas e a entrada é pelo outro lado, pelo pátio do quartel.

Pode agora retomar as suas férias e prosseguir com a silly season. https://t.co/SYsEihHlrc — Fernando Medina (@fmedinalisboa) August 3, 2021

Obrigado, Dr. Rui Rio, por mais uma vez chamar a atenção para os problemas que preocupam os portugueses. Informo que as casas são da GNR, estão desocupadas e a entrada é pelo outro lado, pelo pátio do quartel. Pode agora retomar as suas férias e prosseguir com a silly season".São cinco acessos a habitações que viram o nível do passeio descer, sem que fosse realizado o ajustamento certo. À medida que a rua sobe, também a distância do passeio vai reduzindo, dificultando a circulação de peões. Uma situação pouco recomendada para a segurança de quem passa naquela estrada.Em causa está a conclusão do remate do Palácio Nacional da Ajuda que ficou inacabado há mais de dois séculos.O presidente da junta de freguesia da Ajuda garante que a obra ainda está por concluir e que vão ser construídos acessos às habitações assim que possível.Jorge Marques explica ainda que esta não é uma situação urgente. Isto porque as casas fazem parte do serviço da GNR e não estão habitadas.