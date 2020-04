Ferro Rodrigues diz que 25 de Abril "tem de ser e vai ser celebrado"

Ferro Rodrigues afirmou este sábado que o 25 de Abril "tem de ser e vai ser celebrado" no Parlamento.



Em declarações ao jornal Público, o presidente da Assembleia da República recordou que a proposta recebeu "o apoio dos representantes de 90% dos deputados eleitos" e garantiu que a proposta de comemoração do dia da liberdade "será cumprida".





Recorde-se que o deputado único do Chega, André Ventura, escreveu este sábado ao presidente do parlamento, pedindo a Ferro Rodrigues que, em articulação com o Presidente da República, cancele a sessão solene comemorativa do 25 de Abril.

Na carta, a que a Lusa teve acesso, Ventura afirma que a decisão de manter as comemorações na Assembleia da República "está a gerar um enorme sentimento de revolta e indignação no povo português", devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, que já causou 687 mortes em Portugal.

A Assembleia da República decidiu na quarta-feira realizar a sessão solene do 25 de Abril no parlamento, embora com um terço dos deputados (77 dos 230 parlamentares) e menos convidados, com o gabinete do presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, a estimar que estejam presentes cerca de 130 pessoas, contra as 700 do ano passado.

A decisão da conferência de líderes teve o apoio da maioria dos partidos: PS, PSD, BE, PCP e Verdes. O PAN defendeu o recurso à videoconferência, a Iniciativa Liberal apenas um deputado por partido, enquanto o CDS-PP - que propôs uma mensagem do Presidente da República ao país - e o Chega foram contra.

Este sábado, o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou que não irá à sessão solene do 25 de Abril no parlamento por a considerar "um péssimo exemplo para os portugueses".