Figuras políticas prestam última homenagem a Freitas do Amaral

Personalidades políticas de vários quadrantes e da sociedade civil compareceram esta sexta-feira em peso no velório de Diogo Freitas do Amaral, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos presentes, tendo cancelado a deslocação prevista para este sábado ao Vaticano, onde D. Tolentino de Mendonça é criado cardeal.O antigo Presidente da República Jorge Sampaio, acompanhado da mulher, Maria José Ritta, e os antigos lideres centristas Adriano Moreira, Manuel Monteiro, Paulo Portas e a atual presidente do partido, Assunção Cristas, foram outros dos rostos que se deslocaram aos Jerónimos. Notada, ainda, a presença de Ricardo Salgado, ex-patrão do BES.O fundador do CDS e um dos quatro construtores do Portugal democrático - a par de Mário Soares, Álvaro Cunhal e Sá Carneiro - faleceu quinta-feira, aos 78 anos, vítima de cancro.O funeral realiza-se pelas 12h00, com missa de corpo presente nos Jerónimos, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério da Guia, em Cascais. O Governo decretou para este sábado um dia de luto nacional.