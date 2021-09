Filho de Costa conquista freguesia onde vive Carlos Moedas

Com apenas 25 votos de vantagem num universo de 19 082 eleitores (dos quais votaram mais de 53%), Pedro Costa venceu em Campo de Ourique, a ‘casa’ do novo presidente da Câmara de Lisboa e resistiu a uma hecatombe que resultou na derrota de seis presidentes de junta socialistas.No Lumiar, o deputado Pedro Delgado Alves perdeu para o médico Ricardo Mexia; em Arroios, Margarida Martins caiu com estrondo perante a desconhecida assistente social na Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa Madalena Natividade.O fadista José da Câmara – filho de Vicente da Câmara, que tem o nome inscrito no Museu do Fado – ficou à frente em São Domingos de Benfica. A lista de Moedas conquistou ainda aos socialistas Alvalade, Parque das Nações e Avenidas Novas (neste caso com Daniel Gonçalves, um nome vetado por Passos Coelho nas últimas autárquicas).Nota ainda para Carnide, a única das 24 freguesias de Lisboa onde o PCP ganhou, com Fábio Sousa a conquistar mais de 45% dos votos.