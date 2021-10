A porta-voz do PAN -- Pessoas-Animais-Natureza, Inês de Sousa Real, acusou esta segunda-feira o Volt de utilizar "práticas do pior que existe em política" e classificou de "oportunismo político indescritível" a anunciada filiação do eurodeputado Francisco Guerreiro (ex-PAN) naquele partido.

"É um defraudar das legítimas expectativas dos eleitores que deram ao PAN um lugar no Parlamento Europeu. É de um oportunismo político indescritível", afirmou Inês de Sousa Real, em declarações aos jornalistas.