Forças Armadas perdem 3505 efetivos em quatro anos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As Forças Armadas perderam 3505 efetivos em quatro anos, segundo a síntese estatística do emprego público relativa ao segundo trimestre de 2019. Entre janeiro e junho deste ano, havia 25 673 militares nos quadros das Forças Armadas, quando em 2015 o número era superior: 29 178, mais 12 por cento.A debandada de militares tem-se acentuado no último ano: entre junho de 2018 e o mesmo mês deste ano, as Forças Armadas registaram ... < br />