Francisco Assis diz que "não está nem deixa de estar disponível" para presidenciais

O ex-eurodeputado e líder parlamentar do PS Francisco Assis afirmou este sábado que "não está nem deixa de estar disponível" para ser o candidato socialista às eleições presidenciais, considerando que não é uma questão que se coloque atualmente.

Em declarações aos jornalistas no 24.º Congresso Nacional do PS, em Lisboa, Francisco Assis foi questionado se está disponível para ser o candidato socialista às presidenciais, depois de o secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, ter anunciado este sábado que irá apoiar um candidato nas eleições de 2026.

"Não estou nem deixo de estar disponível para uma coisa que não se coloca neste momento. Tudo tem um tempo na vida e na vida política. O pior que pode acontecer é nós estarmos a manifestar uma posição para uma coisa que não se coloca no tempo", afirmou, acrescentando que acha que Pedro Nuno Santos ainda não escolheu o candidato socialista.

Francisco Assis, que é o atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), disse que o "tempo atual é das eleições legislativas", às quais se seguirão "as europeias, as autárquicas e só depois as presidenciais".

"Eleições não vão faltar nos próximos dois, três anos no nosso país. Este é o tempo das eleições legislativas e o compromisso que assumi - por isso é que voltei à vida partidária, não estava no meu horizonte fazê-lo de forma imediata - é dar o meu contributo para que o PS ganhe as próximas legislativas", disse.