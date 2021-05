Francisco Rodrigues dos Santos pede ao Governo ação no combate à erosão costeira

O presidente do CDS-PP defendeu hoje em Ovar que é "tempo de o Governo agir" para combater a erosão costeira nesse concelho do distrito de Aveiro e noutros territórios, recorrendo aos fundos comunitários.

"É tempo de o Governo agir, até porque dispõe de um quadro comunitário que lhe permite solucionar estes problemas ambientais", declarou.

Francisco Rodrigues dos Santos convocou os jornalistas para uma visita à Praia do Furadouro, apontada como uma das regiões costeiras mais críticas da Europa em termos de erosão, sem avançar medidas concretas para travar o avanço do mar nesse território, tema a que dedicou 80 segundos das suas declarações.

O presidente do CDS responsabilizou também Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar e vice-presidente nacional do PSD: "Também se exige da autarquia de Ovar, nomeadamente do seu presidente, que use os instrumentos que estão à sua disposição - como a sua magistratura de influência - para rapidamente e, no mais curto espaço de tempo possível, encontrar uma solução que sossegue os ovarenses".

"Basta observar esta praia e esta ausência de areal para perceber que temos aqui um problema. É necessário que se encontrem soluções do ponto de vista público que permitam investir aqui para evitar tragédias no futuro, nomeadamente crimes ambientais, porque a água do mar começa-se a aproximar de uma lixeira que está aqui muito bem localizada", afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos referia-se ao aterro desativado de Maceda, selado desde 1998 devido à contaminação de lençóis freáticos.

Essa antiga lixeira vem há anos preocupando a população de Ovar porque, situando-se junto a pinhais que são contíguos à praia e que estão sujeitos a frequentes deslizamentos de terras, convive com a ameaça do avanço do mar e com o risco de exposição dos detritos que aí foram soterrados no passado.