Francisco Rodrigues dos Santos testa liderança do CDS e leva moção a votos

O presidente do CDS não atira a toalha ao chão e coloca a sua liderança a teste, optando por colocar a votos uma moção de confiança num Conselho Nacional extraordinário. Esta é a resposta de Francisco Rodrigues dos Santos aos críticos internos, em particular a Adolfo Mesquita Nunes, que já pediu a realização de um novo congresso eletivo.









“Estou pronto para confirmar a legitimidade política da minha liderança, no tempo e lugar próprios. Por isso, solicitei ao presidente do Conselho Nacional que convocasse uma reunião onde apresentarei uma moção de confiança”, anunciou esta terça-feira o líder centrista numa declaração na sede do partido.

‘Chicão’, como é conhecido, frisou o facto de ter cumprido há dias um ano à frente do CDS. “Não abandonei o meu partido depois do pior resultado eleitoral da sua histórica”, afirmou numa farpa a Adolfo Mesquita Nunes, que em 2020 não se candidatou em congresso. Francisco Rodrigues dos Santos lembrou também que neste último ano bem tentou “reerguer um partido que o rumo anterior deixou arruinado, desacreditado e à mercê da concorrência de novas forças políticas”. O presidente do CDS foi mais longe nas críticas a Mesquita Nunes: “A minha liderança não está, nem nunca esteve, preocupada com agendas pessoais, com vaidades políticas nem com taticismos internos.”





A estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos também foi usada por Rui Rio, líder do PSD, quando em 2019 Luís Montenegro o desafiou a marcar um Conselho Nacional extraordinário que permitisse a marcação de eleições diretas. Rio venceu com larga margem.





No CDS, a vida de ‘Chicão’ não está facilitada. É certo que o líder centrista reforçou os órgãos do partido com elementos da sua confiança, mas também esses batem agora com a porta. Segundo o ‘Expresso’, José Miguel Garcez, da comissão executiva do CDS e próximo de ‘Chicão’, escreveu ao líder anunciado a demissão. O Conselho Nacional do CDS é no sábado, por via online.

saiba mais



1974



O partido do Centro Democrático e Social (CDS) foi fundado em 19 de julho de 1974. Entre os nomes que subscreveram a Declaração de Princípios estavam Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa e Basílio Horta.





Liderança



O CDS já teve oito presidentes na sua história. O primeiro foi Freitas do Amaral, seguindo-se Francisco Lucas Pires e Adriano Moreira. Manuel Monteiro, Paulo Portas, Ribeiro e Castro, Assunção Cristas e Francisco Rodrigues dos Santos constam na lista. Freitas e Portas repetiram a liderança.