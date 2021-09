Este domingo é o dia do último adeus a Jorge Sampaio, falecido na última sexta-feira, aos 81 anos. Este domingo, pelas 11h00, está previsto o início da cerimónia de despedida, com honras de Estado.Haverá um momento de cultura, com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Teatro Nacional de S. Carlos, após o que usarão da palavra familiares do antigo Presidente.No local, ocorrerá uma última homenagem dos três ramos das Forças Armadas. Segue-se o momento de despedida dos familiares, numa cerimónia privada.