João Galamba foge de manifestação hostil em Boticas

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, foi hoje recebido em Boticas por populares em protesto contra a exploração do lítio, acabando por não visitar o Centro de Informação de Covas do Barroso, tal como previsto.

Depois de um encontro na Câmara Municipal de Boticas, o governante seguiu para uma visita ao Centro de Informação de Covas do Barroso, distrito de Vila Real, que acabou por não acontecer devido ao protesto de dezenas de populares que, empunhando cartazes, gritavam "Não à Mina, Sim à Vida".

Depois de o carro ter sido cercado pelos manifestantes, João Galamba voltou para trás, tendo regressado mais tarde já com a presença da GNR no local, mas, mesmo assim, acabou por não fazer a visita.



Em declarações aos jornalistas, Galamba reiterou que queria "poder falar com as pessoas", mas que o grupo que o recebeu "não parecia muito disponível para conversar".



"Fizemos uma visita ao local onde estão a decorrer os trabalhos de prospeção e pesquisa e foi possível aí, falar com pessooas, essas sim, da aldeia mais próxima. Aí foi possível falar num ambiente mais descontraído e normal, onde as pessoas fizeram as suas críticas, prestaram as suas dúvidas e foi possível ter uma conversa com as pessoas", disse ainda.



O secretário de Estado Adjunto e da Energia afirmou ainda estar disponível para conversar e concluiu: "a nossa obrigação é prestar todos os esclarecimentos".