A dias da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fazer a proposta de atualização das tarifas do mercado regulado, o Governo alertou que “as famílias e empresas vão enfrentar” um aumento dos preços no próximo ano. A revelação foi feita na quinta-feira pela secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia, que espera que a injeção de 366 milhões de euros no sistema elétrico nacional seja suficiente para estabilizar a subida.









