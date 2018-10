Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo anuncia financiamento significativo em 2019 para equipamentos dos bombeiros

Aquisição de equipamento de proteção individual entre os objetivos.

Por Lusa | 18:39

O secretário de Estado da Proteção Civil anunciou esta terça-feira "um financiamento muito significativo" em 2019 para equipamentos dos bombeiros, nomeadamente a aquisição de equipamento de proteção individual.



"O governo pretende manter o investimento na melhoria da operacionalidade dos corpos de bombeiros em 2019 com um financiamento muito significativo para equipamento dos bombeiros, nomeadamente através da aquisição de equipamento de proteção individual", disse José Artur Neves, sem avançar o valor do investimento em causa.



Na sessão de abertura do seminário "Estruturas de socorro em Portugal: novos paradigmas", organizado pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, o secretário de Estado adiantou que o procedimento para aquisição de equipamento de proteção individual está "já em preparação".



O governante avançou também que, no próximo ano, o Governo vai continuar com a profissionalização dos voluntários com a criação de mais 40 Equipas de Intervenção Permanente (EIP) nos corpos de bombeiros.



José Artur Neves recordou que foram criadas 94 EIP, o que permitiu a criação de 450 novos postos de trabalho, sobretudo nos concelhos do interior do país, e está em curso o processo de atribuição de mais 41 EIP até ao final do ano.



"Esta profissionalização nas associações humanitárias de bombeiros vai continuar de modo a garantir uma melhor proteção e socorro às populações, assegurando a estabilidade das equipas e a prontidão da resposta às emergências", disse.



Ainda no âmbito do reforço da profissionalização e da capacitação, o secretário de Estado sublinhou que está em curso uma reorganização do processo formativo dos bombeiros portugueses e a reforma da Escola Nacional de Bombeiros (ENB) "de modo a corresponder às novas exigências".



Segundo o governante, esta reforma passa pela integração da ENB no sistema educativo nacional.



José Artur Neves disse também que o Governo "continua a trabalhar em novos incentivos para os bombeiros voluntários no âmbito social, fiscal e de aposentação", estando a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Autoridade Nacional de Proteção Civil a estudar uma proposta para a criação do cartão social do bombeiro.



O secretário de Estado disse ainda que "brevemente será aprovada a carreira dos bombeiros profissionais da administração pública, abrangendo uma carreira única de sapador bombeiro e oficial de bombeiro para toda a administração local e central".



"O Governo tem vindo a trabalhar num diploma que harmoniza a carreira dos bombeiros profissionais passando abranger toda a administração pública", afirmou.



Segundo José Artur Neves, esta harmonização entre bombeiros municipais e sapadores "será plena em termos de organização, funcionamento, carreira e estatuto remuneratório".