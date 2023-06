Governo aprova alteração do sistema integrado de fogos e novas regras para os exames nacionais

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Minsitros, a alteração do sistema integrado de fogos rurais, assim como outros diplomas relacionados com a prevenção de incêndios.As medidas foram anunciadas pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.O ministro da Educação, João Costa, anunciou também que os alunos do ensino secundário vão passar a realizar três exames, sendo que todos estarão obrigados a realizar exame à disciplina de Português.De acordo com as declarações feitas pelo ministro da Educação, a alteração entra em vigor no ano letivo de 2024/2025.Em atualização