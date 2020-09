Governo assume que estão pagos cerca de 60% dos fundos comunitários a empresas

A ministra da Coesão Territorial adiantou esta sexta-feira em Tondela que cerca de 60% dos seis mil milhões de euros de fundos comunitários para empresas do Portugal 2020 já estão pagos.

"Nos apoios só para empresas, tínhamos 18 600 projetos aprovados que envolviam um investimento de quase 12 mil milhões de euros e que envolviam fundos à volta de seis mil milhões de euros e já estavam pagos, desses seis mil milhões de euros, cerca de 60%", admitiu Ana Abrunhosa.

Isto, explicou, "até à data do final do mês passado, do programa Portugal 2020, e projetos em obra", especificou a ministra que falava perante empresários que anunciaram esta sexta-feira em Tondela um investimento superior a 95 milhões de euros em projetos de ampliação das estruturas já edificadas no concelho.

"Muitas das vezes diz-se que os fundos comunitários são só para as grandes empresas e é muito difícil aceder aos fundos comunitários. Queria dizer-vos que 80% dos fundos para as empresas do Portugal 2020 são para PME [Pequenas e Médias Empresas], embora aqui estejam empresas médias e grandes", acrescentou a ministra.

A governante disse que "não há impossíveis", apesar de reconhecer que "não é fácil, mas também se fosse fácil não sabia bem" e, nesse sentido, disse que o Governo pode "melhorar as dificuldades e diminuir a burocracia", mas "as empresas executam e o futuro dos fundos europeus continua a ser este".

Em resposta ao presidente da Câmara, José António Jesus, que não escondeu o desejo de ver o Itinerário Principal (IP)3 que atravessa o concelho transformar-se em autoestrada, Ana Abrunhosa admitiu que "muitas vezes se demonizam as estradas, porque o país já tem muitas".

"Alguns territórios não têm as estradas que necessitam e as estradas são muito importantes para a competitividade, porque elas têm um impacto importante no custo do transporte e nós sabemos bem da importância que alguns cêntimos fazem, em termos de poupança no custo de transporte, depois no preço final e na concorrência internacional", disse.

Num dia em que a governante classificou de "muito bom", pelo anúncio dos investimentos das empresas, Ana Abrunhosa elogiou o autarca "por a missão pública" que tem feito e, até porque "os fundos comunitários estão à disposição e uns aproveitam-nos bem e outros nem por isso, o que não é o caso, e em prol das empresas".

"O investimento público que é feito em prol das empresas é o melhor exemplo de aplicação de fundos europeus e de fundos por parte das autarquias", defendeu, assumindo ao mesmo tempo que o que tem visto nas empresas em Tondela, que visita, "é uma aposta na inovação e em bons salários e é essa a via do sucesso".

Ana Abrunhosa não poupou elogios aos 12 empresários presentes que estão a investir em Tondela, um concelho que, no seu entender, "já não é interior e os responsáveis são os empresários, porque apostaram na inovação e em postos de trabalho qualificados".