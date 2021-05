Governo autoriza Unidade de Cuidados Intensivos para Centro Hospitalar do Oeste

A Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e Referenciação de Medicina Intensiva "está a trabalhar" na criação de uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) no Centro Hospitalar do Oeste, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Durante uma visita ao hospital de Caldas da Rainha, Lacerda Sales anunciou que a Unidade de Cuidados Intensivos, "uma reivindicação muito antiga do CHO", "vai ser concretizada", estando a Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e Referenciação de Medicina Intensiva "a trabalhar intensamente no seu planeamento".

O secretário de Estado da Saúde admitiu que a UCI "foi uma das muitas necessidades que a pandemia evidenciou".

Sem se comprometer com datas para a sua concretização, o governante adiantou que a Unidade de Cuidados Intensivos vai estar dotada de 12 camas e vai ficar dispersa pelos hospitais de Caldas da Rainha e de Torres Vedras.

"Responderá às necessidades de cerca de 300 mil pessoas e irá aliviar a área de Lisboa, para onde os doentes eram transferidos", frisou.

Durante a visita, a Comissão de Utentes do Centro Hospitalar do Oeste entregou uma carta ao secretário de Estado da Saúde a lembrar que espera há um ano ser recebida pela ministra da Saúde e a dar conta de várias preocupações, como a "instalação urgente de uma UCI", a necessidade de investimentos nos atuais hospitais e a aceleração da construção "urgente" do novo hospital.

Na missiva, a comissão sublinha ainda a necessidade de reverter os serviços para os existentes antes da reorganização em 2013, para que "cada hospital esteja munido de todas as valências", e de adquirir mais equipamentos e substituir outros obsoletos.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria.