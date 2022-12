O Governo vai dar tolerância de ponto nos dias 23 e 30 de dezembro aos trabalhadores da Função Pública, de acordo com um despacho do primeiro-ministro, António Costa, divulgado esta segunda-feira.



"É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos nos dias 23 e 30 de dezembro de 2022", refere o diploma.









