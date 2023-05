Governo diz que 77 mil dos 80 mil alunos inscritos na prova digital de TIC já fizeram exame

O ministro da Educação, João Costa, revelou esta quinta-feira que cerca de 77 mil dos 80 mil alunos do 8.º ano já fizeram a prova de aferição digital de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

"Até ontem [quarta-feira], tínhamos já cerca de 77 mil dos cerca de 80 mil alunos" com a prova feita, afirmou o governante em declarações à margem da "Conferência sobre Competências: Apoiar o desenvolvimento de competências através de reformas", que esta quinta-feira decorreu no Porto.

Informação complementar cedida pelo ministério esclarece que estão contabilizados 77.294 alunos com a prova de TIC feita, sendo que o exame digital poderá ser feito até sexta-feira, razão pela qual o ministro se mostrou convicto de que nessa data atingirão a "totalidade dos alunos".

"Ontem [quarta-feira] tivemos também as provas com a componente laboratorial de Físico Química e a prova de Físico Química e aí chegamos praticamente à totalidade dos alunos. Foram cerca de 84.200 provas que foram realizadas", acrescentou João Costa.

Ainda assim, o governante admitir ter "reportes pontuais de provas que não se realizaram por causa da greve", lembrando ainda que "nos primeiros dois, três dias [houve] alguns problemas técnicos que levaram à recalendarização da prova".

"[Isso aconteceu] em menos de 100 escolas pelo país num universo de 811 agrupamentos que temos", assinalou João Costa, explicando que as escolas "são responsáveis pela calendarização [e que] cada escola decide quando marca as provas e no dia em que o realiza reporta ao Juiz Nacional de Exames os dados desse dia".

Afirmando que o "preocupa sempre" quando os "direitos dos alunos são perturbados", João Costa deu conta ainda que os dados chegados ao ministério, "reportados pelas escolas, da adesão à greve são muito baixos".

"Não estimo que tenhamos um impacto tão elevado. O facto de já terem realizado, dois dias antes do fim, 77 mil das 80 mil das provas de aferição previstas na área de TIC (...) mostra que o impacto não está a ser tão grande", reforçou o governante.

O cronograma do Instituto de Avaliação Educativa (IAVÉ) prevê que a 24 de maio os alunos do 8.º ano realizem a "componente de Observação e Comunicação Cientifica da prova de Ciências Naturais e Físico Química" e a 2 de junho os alunos do 5.º ano façam a prova de Português.

Seguem-se as provas de Ciências Naturais e Físico Química (8.º ano), História e Geografia de Portugal (5.º ano) e Matemática (8.º ano) e só a 15 de junho chegam as provas do 2.º ano em formato digital: primeiro Português e Estudo do Meio e a 20 de junho Matemática e Estudo do Meio.

As primeiras provas digitais foram testadas pelo IAVE em 2018 por alunos do 8.º ano que fizeram um teste de Matemática e, no ano passado, realizou-se um projeto piloto com seis mil alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos.

Este ano, será a vez de um grupo de alunos do 9.º testar as provas digitais, para que em 2024 sejam universais para todos os finalistas do 3.º ciclo.

Este ano, a 1.º fase das provas finais do 9.º ano realizam-se a 16 de junho (Matemática) e a 23 de junho (Português), altura em que já terão começado os exames nacionais do secundário.

Os exames dos cerca de 150 mil alunos do secundário inscritos nas provas do 11.º e 12 anos arrancam a 19 de junho, com as disciplinas de Português, Italiano e Mandarim e terminam a 3 de julho com Geometria Descritiva A e História B.