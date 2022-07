Governo francês quer "controlar 100 %" a maior empresa produtora de energia nuclear do mundo

O governo francês tem como objetivo uma nacionalização da a gigante nuclear Électricité de France SA (EDF) responsável pela maior parte da energia em França.A informação foi avançada pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne esta quarta-feira, num discurso político na Câmara Baixa do Parlamento, citado pela Reuters, no qual confirmou que "o Estado pretende controlar 100% do capital da EDF".A EDF, na qual o Estado detém mais de 80%, enfrenta atrasos e excessos orçamentais nas novas centrais nucleares em França e na Grã-Bretanha, e problemas de corrosão em alguns dos seus reatores envelhecidos que atingiram fortemente o preço das suas acções nos últimos meses.A opção de nacionalizar a EDF foi assinalada pelo Presidente Emmanuel Macron que pretende tornar a empresa no principal pilar de um investimento maciço em novos reatores nucleares.

A primeira-ministra não adiantou mais detalhes relativamente ao processo.