Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo investe 2,5 milhões de euros na requalificação da pista de atletismo do Jamor

Brandão Rodrigues avançou que vão ser investidos dois milhões de euros no Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2019.

11:27

O Governo vai investir 2,5 milhões de euros na requalificação total da pista de atletismo do Estádio Nacional, em Oeiras, que este ano celebra 75 anos, anunciou esta quarta-feira no parlamento o ministro da Educação.



"O Complexo do Jamor está ao serviço da comunidade e, este ano, comemora os seus 75 anos, pelo que vão ser investidos 2,5 milhões de euros na requalificação total da pista de atletismo do Estádio do Jamor", revelou Tiago Brandão Rodrigues, durante a audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.



O governante assinalou que aquele equipamento desportivo serve não só os atletas de alta competição, mas também a comunidade em geral, pelo que serve o propósito do executivo de fomentar a prática desportiva entre a população.



Brandão Rodrigues avançou que vão ser investidos dois milhões de euros no Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2019, que tem como objetivo promover a modernização e requalificação do parque desportivo dos clubes e das associações de base local.



Nesta iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, através do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), as autarquias e outras entidades podem também entrar no financiamento dos projetos selecionados, pelo que o montante global do PRID poderá ascender a quatro ou cinco milhões de euros, segundo o ministro.



"No final de maio, início de junho, vão ser anunciados os projetos vencedores, e é de destacar a forte participação nesta edição, que contou com mais de 450 candidaturas", afirmou Brandão Rodrigues.