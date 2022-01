A menos de um mês das eleições Legislativas e com o Governo limitado nas suas funções por dissolução da Assembleia da República, sucedem-se as renovações de comissões de serviço de altos dirigentes da Administração Pública em cargos-chave para o futuro da governação. Isto quando o Estatuto do Pessoal Dirigente estabelece que, se o Governo mudar e a orgânica dos serviços for alterada, os nomeados que forem substituídos têm direito a uma indemnização, correspondente ao tempo que falta até completarem a sua comissão de serviço.