Executivo de Costa, PCP e Bloco de Esquerda preparam ainda a subida do salário mínimo da Função Pública para 635 euros.

21:28

O Governo e os parceiros à esquerda estão a negociar a possibilidade de aumentar todos os funcionários públicos em 10 euros e subir o salário mínimo do Estado para 635 euros, segundo apurou o Negócios.

A decisão ainda não está totalmente fechada, uma vez que esta quarta-feira à noite ainda decorrem negociações sobre o Orçamento do Estado. A proposta deverá ser apresentada até às reuniões com os sindicatos no Ministério das Finanças, marcadas para esta quinta-feira à tarde.



A Função Pública já não tem aumentos gerais de salários deste 2009. Um novo congelamento, agora afastado, aconteceria pelo décimo ano consecutivo.