Rui Rio nega recuo e reitera voto contra tempo dos professores sem 'travão' financeiro

Presidente do PSD defendeu medida durante entrevista na TVI.

Por Lusa | 21:52

O presidente do PSD, Rui Rio, reiterou esta terça-feira que o partido votará contra a contagem integral do tempo de serviço dos professores se não for aprovada uma "salvaguarda financeira", mas negou que tenha havido um recuo dos sociais-democratas.

"O PSD teria recuado se tivesse votado de uma maneira e agora fosse votar de outra maneira, agora o PSD não votou de maneira nenhuma", defendeu Rio, em entrevista à TVI.

O presidente social-democrata procurou fazer a distinção entre o que foi aprovado na quinta-feira na comissão parlamentar de Educação - uma votação na especialidade, "artigo a artigo" - da votação que será feita em plenário, final global, sobre o conteúdo de todo o texto.