O Governo vai vigiar a evolução do preço dos alimentos desde a produção, passando pela transformação até à distribuição. O objetivo é fomentar a transparência e informar o consumidor quanto é que está a ganhar cada agente na cadeia alimentar.



No dia em que reuniu com representantes da distribuição, a ministra da Agricultura explicou ao CM o objetivo da medida: “Vamos criar um Observatório de Preços para, de forma transparente, monitorizar a evolução das margens na cadeia alimentar.









