Governo vai pedir à Comissão Europeia injeção de 300 milhões de euros na TAP

O Governo vai pedir à Comissão Europeia (CE) para injetar na TAP 300 milhões de euros sob a forma de empréstimo no âmbito das compensações Covid, adiantou aofonte oficial do Ministério das Finanças. Esta ajuda intercalar, a que se soma ao auxílio de 462 milhões já autorizado por Bruxelas, serve como um adiantamento do cheque de 3,2 mil milhões de euros previsto no plano de reestruturação, cuja aprovação deverá resvalar para outubro. Inicialmente, o Governo esperava ver o plano aprovado em março.A CE informou esta sexta-feira, em comunicado, que decidiu lançar “uma investigação aprofundada sobre os novos auxílios à reestruturação no valor de 3,2 milhões de euros”, dando assim “a Portugal e aos terceiros interessados a oportunidade de apresentarem as suas observações”. Significa que o plano será colocado em consulta pública durante um mês, depois contam-se mais 30 dias para apresentação de contra-argumentos. E a decisão só será conhecida daqui por três meses.