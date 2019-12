"Grande casa da alternativa não socialista": Montenegro apresenta moção de estratégia à liderança do PSD

Luís Montenegro apresenta o PSD como a "grande casa da alternativa não socialista", na moção de estratégia com que se candidata à liderança, e dá o seu "incondicional apoio" à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência.

Estas são algumas das propostas do ex-líder parlamentar do PSD e candidato a presidente do partido na moção estratégica que entrega esta segunda-feira ao fim da manhã na sede nacional, em Lisboa, e apresenta, à noite, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Apesar de já ter feito afirmações, no início do mês, a incentivar uma recandidatura de Marcelo à Presidência da República, agora, no texto da moção, a cuja síntese a Lusa teve acesso, Montenegro é mais claro, apesar de afirmar o respeito pelo "cariz individual e suprapartidário" da "decisão pessoal" e "autónoma" do atual Chefe do Estado.