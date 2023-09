Guterres denuncia "vergonhoso" bloqueio de redução de emissões poluentes por empresas

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, acusou esta quarta-feira algumas empresas de "vergonhosamente" tentarem bloquear a transição para a neutralidade nas emissões de gases com efeito de estufa.

Na abertura da Cimeira da Ambição Climática, em Nova Iorque, Guterres não identificou essas empresas, mas indicou que recorreram à "riqueza e influência" para "atrasar, distrair e enganar" a transição para emissões líquidas zero.

"Promessas duvidosas traíram a confiança do público. (...) Todas as empresas que realmente fazem negócios devem criar planos de transição justos que reduzam as emissões (de gases com efeito de estufa) de forma credível e proporcionem justiça climática", defendeu.