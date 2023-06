IL considera que respostas de Costa sobre SIS continuam omissas em pontos essenciais e levantam novas questões

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) considerou esta quinta-feira que as respostas do primeiro-ministro sobre a atuação dos serviços de informações na recuperação do portátil do ex-adjunto das Infraestruturas "continuam omissas em pontos essenciais", dirigindo-lhe mais uma questão.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, Rui Rocha reagia às respostas do primeiro-ministro, António Costa, a um requerimento do PSD com quinze perguntas sobre a atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) para a recuperação do portátil levado por Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na noite de 26 de abril.

O dirigente da IL considerou que "continua a não haver uma explicação, uma versão concreta, relativamente ao telefonema de João Galamba a Mendonça Mendes", relatado pelo ministro na comissão de inquérito, salientando que o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro - que tem uma audição parlamentar prevista para o dia 6 de junho - não fez qualquer declaração sobre o tema e que "o primeiro-ministro tem-se recusado a responder a essa pergunta".