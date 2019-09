Iniciativa Liberal aposta em “acabar com avaria no elevador social” para conquistar eleitores

"Acabar com a avaria no elevador social que tira aos portugueses a hipótese de subir na vida, com trabalho, empenho e mérito", constitui a aposta da Iniciativa Liberal (IL) para cativar eleitores. A ideia não aparece expressa especificamente no panfleto distribuído anteontem no jardim da Estrela, em Lisboa, mas dominou a intervenção de Carlos Guimarães Pinto, presidente do partido e cabeça de lista pelo Porto.



O economista, de 36 anos, falou de um coreto para a maior assistência na história da Iniciativa Liberal que calculou em 200 pessoas e ampliou a seguir para a risota: "Com óculos da CGTP veem-se 1500!"

O líder ainda pouco conhecido preparou-se durante o fim de semana, em Lisboa, para o debate desta noite na RTP, com os partidos sem representação parlamentar.



Na festa-convívio, entre duas barraquinhas com informação política e uns croquetes , os discursos pautaram-se, porém, por referências intimistas das hostes liberais.



Guimarães Pinto saudou apoiantes vindos desde Viana do Castelo ao Algarve e falou do seu caminho até ao liberalismo: "Começou aos 10 anos quando o Estado me disse que, por ter nascido numa das freguesias mais pobres de Espinho, tinha de ir para uma das piores escolas do País, apesar de existir a 500 metros um estabelecimento de ensino muito melhor. A minha vida ficava logo definida à partida", acentuou, antes de se levantar contra a carga dos impostos: "Quando terminei o curso trabalhei um ano em Portugal. Ganhei o meu primeiro bónus, uma quantia pequena, de poucos milhares de euros, mas muito alta para mim, e o Estado levou-me mais de metade. Nesse dia, decidi que não ficava aqui. Este não é um país em que se possa subir na vida a trabalhar."

Os aplausos, que cortaram várias vezes a intervenção de Guimarães Pinto, sublinharam também com alegria a parte final do programa de tarefas de campanha, apresentado pelo cabeça de lista de Lisboa, João Cotrim Figueiredo: "Após ao 7º dia descansarmos, como até aconteceu com o todo-poderoso, tenho a certeza que ao 8º (o dia de eleições) vamos festejar a entrada da Iniciativa Liberal no Parlamento, não com um, mas com vários deputados!"



No entusiasmo, falou-se de um eleito pelo Porto e três em Lisboa, mas os dirigentes do partido, satisfeitos com a recetividade na rua, sabem que estes sintomas enganam. E apesar de se sentirem bons gestores, referem que não há milagres de notoriedade com um orçamento de campanha de 50 mil euros, por mais talento que se provasse a ridicularizar ‘outdoors’ do PS e a replicar ironias nas redes sociais. A propósito, a grande regra de Cotrim Figueiredo para a reta final da campanha é "nunca responder a provocações".