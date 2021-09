Iniciativa Liberal diz que eleições deixaram PS "desorientado"

O deputado único da Iniciativa Liberal considerou esta quarta-feira que o ciclo político começou a alterar-se com as eleições autárquicas, que deixaram o "PS desorientado", com os socialistas a criticar, na resposta, uma "estranha forma de liberalismo".

O deputado liberal João Cotrim Figueiredo usou esta quarta-feira uma das declarações políticas a que tem direito para fazer uma análise das consequências das eleições autárquicas de domingo, com as quais considerou que "o ciclo político não mudou, mas começou a alterar-se", um processo que avisou que será "irreversível".

"Basta ver como os estados-maiores dos partidos da geringonça tocaram a rebate e estão há três dias a tentar perceber o que lhes aconteceu", afirmou.

O BE, segundo o deputado liberal, ficou "assarapantado" porque duas décadas depois da sua estreia autárquica "quase que volta à estaca zero", enquanto o PCP "vê-se obrigado, pela primeira vez na sua longa história, a considerar alterar a estratégia e, quem sabe, a liderança na sequência de resultados eleitorais".

"E o PS é o mais desorientado de todos. Sabe que ganhou as eleições porque é o partido com mais câmaras e mais mandatos, mas sabe também que perdeu algo ainda mais importante do que os 250.000 votos que efetivamente perdeu: desfez-se a perceção que muitos tinham de que era inevitável que o PS continuasse a ganhar eleições enquanto houvesse dinheiro. Dinheiro dos outros, claro", atirou.

O único pedido de esclarecimento à Iniciativa Liberal veio precisamente da bancada do PS, pela voz do deputado Miguel Matos, que afirmou que, apesar de a Iniciativa Liberal falar de "um ciclo político diferente", este tem semelhanças com o anterior, "desde logo, uma maioria de câmaras e de freguesias governadas pelo PS".

"Uma certa direita nunca conseguiu ultrapassar a batalha que perdeu em 2015 e quer agora forçar um novo ciclo político que não conseguiram fazer prevalecer nas urnas. É uma estranha forma de liberalismo, senhor presidente. Não acha senhor deputado?", questionou.

A resposta de João Cotrim Figueiredo não se fez esperar, numa intervenção que arrancou gargalhadas de alguns deputados dos partidos da direita e até palmas, algo pouco habitual uma vez que o deputado liberal é apenas um.

"Acho que o senhor deputado devia escrever as perguntas depois de ouvir o que as pessoas disseram da tribuna. Eu não falei de novo ciclo, disse exatamente que não havia, ainda", começou por contrapor.

O também presidente da Iniciativa Liberal disse ainda que não falou de Lisboa e que se "tivesse falado do ciclo de liberalismo" que entre 2011 e 2015 existiu em Portugal, faria questão de recordar algo ao deputado do PS.

"Lembrar-lhe-ia que só tivemos intervenção externa porque foi um Governo do PS que arruinou as finanças públicas, que assinou o memorando de entendimento e no meu livro e da IL enormes aumentos de impostos não cabem", atirou.

A encerrar, Cotrim Figueiredo disse: "é melhor largar os apontamentos escritos antes das intervenções e responder àquilo que eu disse dali".