Iniciativa Liberal diz que Presidente não tem intenção de alterar decreto do estado do emergência

O deputado único da Iniciativa Liberal afirmou esta terça-feira que o Presidente da República não tem intenção de alterar "seja o que for" no decreto do estado de emergência, criticando "um país adormecido" e onde parece não haver urgência.

"O que concluí da conversa com o senhor Presidente da República é que não há intenção do senhor Presidente de alterar seja o que for no decreto presidencial de declaração do estado de emergência. Isso leva a que a posição da Iniciativa Liberal vá continuar a ser votar contra", revelou aos jornalistas João Cotrim Figueiredo no final da reunião, por videoconferência, com Marcelo Rebelo de Sousa.

Os liberais são habitualmente contra o estado de emergência e este tipo de decretos, mas o presidente do partido mostrou-se preocupado já "quando se não muda nada num decreto parece que não há novidades".

"Parece que o país adormeceu, parece que não há urgência. Não se pode gerir uma pandemia deste tipo só a pensar no aspeto sanitário. Vai-nos custar muito caro durante muito tempo e acho que o Governo tem obrigação de rapidamente inverter esta tendência", avisou.

A ideia com que João Cotrim Figueiredo ficou desta reunião com o chefe de Estado foi a mesma do encontro com os especialistas de segunda-feira.

"O facto do senhor Presidente da República também não sentir que haja nem dados no Infarmed nem, contrariamente ao que é habitual, `feedback´ por parte do Governo para introduzir coisas novas ou retirar coisas do decreto dá-nos a entender que anda tudo aqui um bocadinho a tentar adormecer a situação porque já tomaram a decisão política de só desconfinar no final do março", lamentou, considerando que esta posição irresponsável.